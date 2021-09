Câmara de Castelo Branco dá 2,6 milhões de euros a colectividades em três meses

Há dirigentes de associações que receberam subsídios que constam das listas aos órgãos autárquicos do ex-presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, que perdeu o mandato.

Em apenas 64 dias, a Câmara de Castelo Branco, liderada por José Alves, eleito nas listas do PS, atribuiu um pacote de subsídios no valor de 2,6 milhões de euros a colectividades recreativas, culturais, desportivas e de solidariedade social do concelho, incluindo a casa da misericórdia local.