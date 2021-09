Katie é botânica e, nas horas vagas, ensina ciência às crianças no TikTok

Katie Murphy é botânica. Investiga as plantas do milho e do tabaco no Instituto Donald Danforth Plant Science Center na cidade norte-americana de St. Louis, no Missouri. É, também, a anfitriã da série de vídeos Real Time Science que partilha no TikTok e no Instagram. Neles mostra às crianças exemplos das suas experiências no terreno e no laboratório, a par de outras curiosidades sobre a vida de uma cientista — como a transformação de uma luva descartável num elástico do cabelo quando se precisa de um. O The Washington Post falou com Murphy sobre o seu trabalho, aquilo que gosta na ciência e outras actividades divertidas que gosta de fazer.