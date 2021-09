De lentes postas nas estrelas, eis as fotografias mais espaciais do ano

Durante meses, o júri do concurso Fotógrafo de Astronomia do Ano percorreu, numa árdua tarefa, milhares de imagens de outro mundo. Esta quinta-feira, 16 de Setembro, foram anunciadas as fotografias mais especiais, ou espaciais, de 2021.

Na 13.ª edição do concurso organizado pelo Observatório Real de Greenwich, Shuchang Dong leva para casa o maior prémio, quase 12 mil euros, com a imagem de um “anel dourado”: um raro eclipse anular do Sol.

“A perfeição e a simplicidade fazem uma imagem vencedora. A moldura quadrada gera uma tensão com o anel místico e o céu nublado e azulado é o complemento do anel amarelo”, afirma László Francsics, vencedor da 11.ª edição do concurso e actual membro do júri. “É uma verdadeira obra-prima.”

Uma “espantosa composição” do Sol, da Lua e dos planetas do Sistema Solar deu a Zhipu Wang, de 15 anos, o título de Jovem Fotógrafo de Astronomia do Ano.

O talento dos participantes mais novos surpreendeu particularmente Sue Prichard, também membro do júri. “Fiquei maravilhada com a arte dos fotógrafos, que capturaram momentos marcantes no tempo e no espaço de forma tão bela. Impressionaram-me em especial os jovens – que combinaram habilidade técnica e sentido estético em excelentes obras. É absolutamente inspirador.”