Razões para regular a canábis em Portugal

Vinte anos após a aprovação da política de descriminalização do consumo, redução de riscos e danos, tratamentos e prevenção, reconhecida internacionalmente – e quase unanimemente a nível interno – como um grande sucesso e exemplo, Portugal vive um novo momento que deve servir para clarificar e melhorar a eficácia das políticas públicas de drogas, na defesa da saúde pública e individual, do Estado de Direito e do combate ao narcotráfico.