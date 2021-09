EUA, Austrália e Reino Unido anunciam parceria de segurança para a região do Indo-Pacífico

Austrália, Estados Unidos e Reino Unido anunciaram na quarta-feira à noite uma nova e “histórica” parceria de segurança para a região do Indo-Pacífico. O acordo estabelece uma série de objectivos de cooperação tecnológica e militar que vão permitir, por exemplo, que a Marinha australiana possa produzir, pela primeira vez, submarinos movidos a energia nuclear.

A parceria, nomeada “Aukus” – autónoma da aliança de trocas de informação entre os serviços de inteligência Five Eyes, que inclui também a Nova Zelândia e o Canadá – envolve ainda a partilha de tecnologia nos campos da inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica.

Joe Biden, Presidente dos EUA, Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, e Scott Morrison, primeiro-ministro da Austrália, fizeram o anúncio através de uma conferência de imprensa virtual, e mesmo sem terem feito referências directas à China, ficou claro que a nova parceria é mais uma ferramenta para conter a sua influência na região.

“Todos reconhecemos que é imperativo garantir paz e segurança no Indo-Pacífico a longo prazo”, afirmou Biden.

“Temos de ser capazes de responder tanto ao actual ambiente estratégico na região, como à maneira como ele pode evoluir, já que o futuro de cada uma das nossas nações, e até do mundo, depende de um Indo-Pacífico livre e aberto de forma duradoura e próspera durante as próximas décadas”, acrescentou o chefe de Estado norte-americano, citado pela Reuters.

Prova desse objectivo de contenção de Pequim, foi a própria reacção chinesa à parceria. A embaixada da China nos EUA disse, num comunicado, que os países em causa “não devem construir blocos exclusivos para atingirem ou prejudicarem os interesses de países terceiros” e acusou-os de terem uma “mentalidade de Guerra Fria e um preconceito ideológico”.

Australianos, britânicos e norte-americanos têm-se mostrado cada vez mais preocupados com as manobras militares chinesas na região, nomeadamente no Mar do Sul da China – cujas águas territoriais e acessos marítimos são disputados por diversos países – e no Estreito de Taiwan. Para além da ameaça que essas manobras significam para os seus aliados asiáticos, também limitam os interesses económicos e geopolíticos de Austrália, Reino Unido e EUA na Ásia-Pacífico.

Nesse sentido, têm, eles próprios, realizado diversos – e cada vez mais recorrentes – exercícios militares conjuntos com aliados na região, como o Japão ou a Coreia do Sul, justificando-os com a necessidade de defesa do direito de passagem e do princípio da liberdade de navegação.

“[Esta parceria] mostra que as três nações estão a desenhar uma linha na areia para começarem a conter as movimentações agressivas [da China] no Indo-Pacífico”, considera Guy Boekenstein, analista da Asia Society Australia, citado pela BBC.