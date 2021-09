Proposta do Plano de Pormenor do Paul de Lagos entrou em discussão pública

A proposta do Plano de Pormenor (PP) do Paul de Lagos, para renaturalizar e valorizar uma das principais entradas da cidade, do distrito de Faro, entrou em discussão pública, informou a Câmara de Lagos. O período para a apresentação de reclamações, sugestões e observações à proposta aprovada pelo executivo autárquico decorre até ao dia 13 de Outubro.

O Plano de Pormenor do Paul de Lagos prevê a preservação, subsistência de actividades agrícolas e a valorização ambiental de uma área rural de cerca de 530 hectares, com um baixo nível de urbanização. Com um investimento global estimado em 16,5 milhões de euros, o documento inclui sete projectos específicos, o primeiro dos quais com início previsto para 2022.

Entre as sete intervenções previstas estão a recuperação e requalificação da Ribeira de Bensafrim, a criação de um centro interpretativo e de sinalética, projectos que são considerados prioritários pela autarquia.

Na valorização ambiental, destaca-se a erradicação de espécies exóticas invasoras, com um custo previsto de 8,4 milhões de euros.

Prevê-se, ainda, a criação do parque ambiental numa área aproximada de 24,4 hectares (equivalente a cerca de 25 campos de futebol), que implica a relocalização do aeródromo municipal e do campo de tiro.

A conclusão dos trabalhos tem um prazo temporal previsto de 10 anos.

Segundo a Câmara de Lagos, a elaboração do PP do Paul é uma das acções previstas na candidatura ao programa operacional CRESC Algarve 2020. A acção foi aprovada e contratada com um custo total de 159 mil euros, num montante elegível de 143 mil e uma taxa de co-financiamento de 60% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Os documentos sobre o Plano de Pormenor do Paul de Lagos estão disponíveis para consulta na página oficial da Internet do município de Lagos, bem como na Divisão de Urbanismo, Licenciamento e Fiscalização da Câmara Municipal, nos dias e horários de atendimento.