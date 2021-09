Projectos eólicos na Galiza ameaçam tranquilidade de aldeia de Montalegre

Localidade de Sendim, no concelho de Montalegre, tem previsto um parque eólico a pouco mais de 500 metros de algumas habitações. Câmara Municipal de Montalegre sabia, mas não informou população.

O vento que sopra numa aldeia raiana do concelho de Montalegre despertou a atenção de duas empresas espanholas que pretendem instalar na zona de Sendim três parques eólicos com um total de 19 aerogeradores. Os mais próximos da aldeia vão ficar a cerca de 500 metros, já do lado galego.