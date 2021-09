Harry e Meghan estão na lista dos 100 mais influentes da Time

Apesar de se terem afastado da família real britânica no ano passado, Harry e Meghan não se livraram da atenção mediática e, em 2021, aparecem em uma das nove capas da revista Time, nomeados príncipe e duquesa de Sussex.

Foto A capa da revista em que aparecem juntos Harry e Meghan. TIME

A lista que inclui as 100 pessoas mais influentes do mundo e “extraordinários líderes que lutam por um futuro melhor”, de acordo com o editor da revista Edward Felsenthal, é composta este ano por 54 mulheres e algumas figuras políticas, como Joe Biden, o presidente dos EUA, a vice-presidente Kamala Harris, e até Donald Trump, que saiu da presidência norte-americana no início de 2021.

Desde que Harry e Meghan disseram adeus ao Reino Unido e se mudaram para a Califórnia, nos EUA, de forma a iniciarem uma vida independente, inauguraram a Fundação Archewell e têm colaborado na produção de programas televisivos e podcasts.

Jose Andrés, o fundador da organização não lucrativa World Kitchen e também parceira da fundação do casal, aconselhou-os a permanecerem em silêncio, mas “isso não é o que Harry e Meghan fazem ou quem eles são”, admite Andrés, “num mundo em que todos têm uma opinião sobre pessoas que não conhecem, o príncipe e a duquesa mantêm a sua compaixão para com os outros”, defende.

Por sua vez, a cantora norte-americana Britney Spears, agora com 39 anos, entrou na lista pela primeira vez depois de um ano repleto de polémicas relacionadas com a tutela em que estava sob e que controlava a sua vida pessoal e profissional desde 2008. A artista foi elogiada pela estrela Paris Hilton, que escreveu que Spears “irradia felicidade”, apesar de todas as dificuldades que passou.

A cantora de 19 anos, Billie Eilish, que nas palavras da rapper Megan Thee Stallion é “uma alma única que não tem medo de falar por si e por todas as mulheres do mundo”, também foi uma das seleccionadas pela Time.

A edição especial da revista estará à venda já na próxima sexta-feira.