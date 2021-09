No Gabinete de Madame Thao, é entre as linhas do papel que se conta a história vietnamita

O espaço não é o maior, mas dentro do lote 2-07, no 2.º andar da LxFactory, não só cabe um estúdio e uma galeria de arte contemporânea, como também uma loja de variados materiais artísticos provenientes do mundo oriental e ainda uma banca de livros em segunda mão.

“O conceito principal é o papel, porque eu sempre adorei trabalhar com ele e a minha ideia era criar um espaço onde podia fazer coisas diferentes que me inspiram relacionados com este material”, explica Sandrine Lloquet, fundadora do estúdio e que conta que a sua paixão com o papel foi surgindo desde que se formou em Belas Artes em França. “Para mim, o papel é como um médium simples e modesto, mas que ao mesmo tempo consegue expor directamente o que temos em mente”.

A exposição disponível até novembro no Gabinete de Madame Tao. Pincéis, tintas, papéis feitos à mão vindos do Japão ou Vietname, são alguns dos materiais para venda. A maioria dos livros em segunda mão vieram da colecção da própria artista. As obras apresentadas são da autoria de Llouquet e outros dez artistas que nasceram, viveram ou passaram algum tempo no Vietname.

Apesar de ter nascido e crescido em França, Llouquet tem raízes vietnamitas e viveu no país durante quatro anos, quando era directora do Museu de Arte Contemporânea em Ho Chi Minh, a maior cidade do Vietname. Mais tarde, em 2019, decidiu mudar-se para Portugal e começou a interessar-se em estudar os azulejos nacionais.

Seria em Lisboa que abriria o seu primeiro estúdio de arte, inaugurado esta quinta-feira, 16 de Setembro. A principal atracção é a exposição de obras tanto de Llouquet como de outros dez artistas convidados, incluindo a portuguesa Constança Arouca, com peças todas elas feitas em papel e que oferecem ao público uma outra perspectiva sobre o Vietname — “geralmente quando falamos sobre a Vietname, as pessoas só se lembram da guerra, porque foi o que aprenderam a ver filmes americanos”.

No Gabinete de Madame Tao, podemos aprender sobre tanto o passado como o presente de um país em que a arte é ainda encarada como tabu, tendo em conta o regime opressivo que lá vigora — “no Vietname, não é suposto fazeres o que queres, especialmente quando nos referimos a fazer arte. Geralmente, nós, artistas, temos muito cuidado em falar sobre isso, mas de uma forma ou outra vamos aos poucos arranjando maneiras de nos expressar”, explica Sandrine Llouquet.

A artista franco-vietnamita espera ainda cativar a audiência portuguesa para os papéis feitos à mão que provêm de vários pontos do globo, como Índia, Japão, Nepal ou até do México — “acho que é algo incrível e que não se encontra facilmente em outro sítio por aqui”, acrescenta Llouquet.

Há também vários eventos culturais a serem planeados para trazer vida à pequena galeria de arte de Llouquet, como apresentações de livros, miniconcertos e na próxima sexta-feira, 23 de Setembro, está já marcada a primeira sessão pública de desenho com modelo vivo. “A ideia é criar aqui um ambiente de produção artística, mas também onde as pessoas possam relaxar, beber um copo de vinho ou um chá vietnamita”, afirma a artista.

