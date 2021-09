Nesta escola de cozinha, ensinam-se apenas receitas saudáveis e naturais

Pão sem glúten, salgadinhos no forno, bolachas saudáveis, uma tábua que, em alternativa aos queijos e enchidos, será composta por ingredientes de origem 100% vegetal. E ainda um curso completo de cozinha natural, que, ao longo de 12 semanas, versa sobre as bases deste tipo de alimentação, os condimentos, as fermentações, os lácteos e não lácteos, as proteínas, os legumes, os bolos e o pão, entre outros módulos.

Sofia Paixão, autora do site glutenfree.pt, decidiu criar uma escola de culinária onde se ensinam “práticas e técnicas de cozinha saudáveis e equilibradas”. Além de “receitas deliciosas”, os alunos da CookingSchool aprendem a “tirar o maior partido de cada alimento, sem desperdício, sem aditivos químicos e com todo o sabor”, assim como “a improvisar, a substituir ingredientes e a criar as suas próprias receitas, dando-lhes autonomia e confiança na cozinha”, acrescenta Sofia Paixão, em comunicado.

Actualmente, estão disponíveis quatro cursos e workshops temáticos e o curso completo, todos online, com preços que variam entre 55€ (pão sem glúten) e 950€ (completo). A turma que arranca em Setembro as aulas do curso maior já está completa, encontrando-se abertas as inscrições para a terceira edição, que começa em Janeiro.

Além de Sofia Paixão, professora de cozinha saudável e natural, especialista em alimentação sem glúten, o projecto conta com uma equipa especializada em diferentes áreas da cozinha e da alimentação, incluindo Joana Limão (chef privada e foodstylist, autora do site PleaseConsider.com e do livro Brunch), Eunice Maia (fundadora das mercearias Maria Granel) e Cátia Curica (fundadora da Organii).

No site da CookingSchool, estão também disponíveis sessões individuais de cooking coach, para “um apoio personalizado”, assim como cartões de oferta de diferentes valores que “podem ser usados na compra de qualquer curso ou produto da escola”.