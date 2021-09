Amar, Beber e Comer na Madeira: uma caldeirada com vista para Câmara de Lobos

Nunca se sabe onde vai acontecer um jantar ABC – Amar, Beber e Comer. Pode-se acabar com os pés na areia a comer peixe grelhado numa praia de Porto Santo ou, como aconteceu no início de Setembro, a aprender mais sobre as tradições do peixe seco, no porto de Câmara de Lobos. A ideia é sempre conhecer melhor a Madeira e os seus produtos.