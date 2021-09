Uber investe em Lisboa para dar apoio aos mercados do Sul da Europa

A Uber inaugurou uma nova sede em Lisboa, que inclui um centro de operações para apoiar o negócio na região do Sul da Europa. De acordo com a empresa, este novo hub “vai ser a principal fonte de conhecimento sobre utilizadores, motoristas e parceiros de entrega e de desenvolvimento de produto e tecnologia da Uber”, visando mercados como França, Espanha, Itália, Grécia, Israel, Turquia, Alemanha e Croácia, além de Portugal.

O projecto, refere a empresa em comunicado, “já gerou mais de 400 empregos directos” e há a perspectiva de contratar “200 colaboradores adicionais até ao final de 2021” ligados a áreas como qualidade, formação & desenvolvimento, análise de dados, gestão de projecto, operações e marketing.

“O novo hub gera inovação, conhecimento e apoio ao cliente complexo - como é o caso, por exemplo, do apoio prestado pelas equipas de fraude ou de resposta a incidentes e de segurança da Uber -, e onde é feito o desenvolvimento de processos e produtos para a região, direccionado para a melhoria da experiência de utilizadores, motoristas, parceiros de entrega, restaurantes, retalhistas e outros parceiros de negócio”, afirma a empresa.

Ao todo, diz a Uber, foram investidos 60 milhões de euros e a ideia é investir “mais 30 milhões nos próximos quatro anos”. A empresa norte-americana entrou no mercado português em 2014 com o serviço de transporte de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE), tendo depois lançado o Uber Eats (transporte de refeições), sendo actualmente gerida por Manuel Pina no território nacional.

“Desde que chegámos, há sete anos, o mercado português tem sido um pólo de inovação e crescimento onde pudemos criar e testar produtos como o Uber Green ou a expansão do serviço a 100% do território”, afirmou Anabel Diaz, directora geral regional da área de viagens da empresa para os mercados da Europa, Médio Oriente e África.