Começou o julgamento do dieselgate, sem o ex-líder da VW que “sabia de tudo”

Quatro antigos responsáveis do grupo Volkswagen (VW) começaram a ser julgados nesta quinta-feira, no Tribunal de Braunschweig, acusados pelo Ministério Público de diversos crimes, incluindo fraude e associação criminosa, no caso da manipulação das emissões de gases em certos motores diesel. O julgamento teve início precisamente seis anos depois de ter rebentado o escândalo “dieselgate”, considerado uma das maiores fraudes empresariais na Alemanha, que manchou a reputação da VW e custou milhares de milhões em multas e acordos extra-judiciais.