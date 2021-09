Nogueira e Araújo afastadas nos “oitavos” do Master Barcelona

Após venceram o primeiro jogo no quadro principal do torneio do World Padel Tour, as padelistas portuguesas foram derrotadas pelas sextas cabeças-de-série.

Não houve surpresas e o favoritismo confirmou-se. Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo foram nesta quinta-feira derrotadas nos oitavos-de-final do Master Barcelona pelas sextas cabeças-de-série do torneio na Catalunha do World Padel Tour (WPT). Após venceram o primeiro jogo do quadro principal da prova, as campeãs nacionais não conseguiram superar Patty Llaguno e Virginia Riera.

A participação de Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo arrancou no final da tarde de quarta-feira. Frente às espanholas Anna Cortiles (n.º 40 do WPT) e Xenia Clasca (n.º 56), as campeãs nacionais entravam como favoritas e não deixaram fugir o triunfo em dois sets.

No primeiro parcial, as portuguesas ainda tiveram resistência (7-5), mas garantiram a qualificação para a segunda ronda do quadro principal com um 6-3 no segundo set.

Assegurada a vitória nos 16 avos-de-final, o desafio seguinte tinha um grau de dificuldade claramente superior. Pela frente, nos “oitavos”, estavam a espanhola Patty Llaguno (n.º 6) e a argentina Virginia Riera (n.º 12), antiga parceira de Araújo.

Contra as sextas cabeças-de-série, as melhores jogadoras portuguesas estiveram bem no primeiro set, mas num duelo equilibrado, a balança pendeu para o lado do par hispano-argentino: 6-4.

O parcial seguinte, começou com uma quebra de serviço para Llaguno e Riera, mas Nogueira e Araújo responderam com um contra-break e pareciam ter capacidade em discutir o triunfo.

Porém, no jogo seguinte, as portuguesas voltaram a perder o seu serviço e, a partir daí, a tarefa para as sextas cabeças-de-série simplificou-se: Patty Llaguno e Virginia Riera não perderam mais nenhum jogo, confirmando a qualificação com um 6-1.