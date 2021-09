Jon Rahm no arranque de nova época e antes da Ryder Cup

Ainda não decorreram 12 dias sobre o fim da temporada 2020-2021 do PGA Tour e já se inicia a de 2021-2022. Patrick Cantlay foi coroado campeão da FedEx Cup a 5 de Setembro e hoje tem início o Fortinet Championship (anteriormente conhecido por Safeway Championship), o primeiro de 48 torneios da nova época, no North Course do Silverado Resort, em Napa, na Califórnia, EUA.

O n. º 1 mundial e vice-campeão da FedEx Cup Jon Rahm é o cabeça de cartaz do torneio, sendo o único jogador presente entre os escalados para a Ryder Cup da próxima semana. Queixando-se de mal-estar no estômago, o espanhol de 26 anos faltou ontem ao pro-am e à conferência de imprensa, mas deverá estar apto para competir hoje a partir de 7h44 locais (15h44 em Lisboa), num grupo com o norte-americano Max Homa e o sul-coreano Si Woo Kim.

Além de Rahm, vencedor do Open dos EUA, a prova conta com mais dois campeões de majors jogados em 2021 – Phil Mickelson (PGA Championship) e o japonês Hideki Matsuyama (Masters). Outro nome a ter em conta é Kevin Na, que tem estado em grande forma nos últimos dois meses e foi terceiro na FedEx Cup. E também Will Zalatoris, recém-eleito Rookie do Ano no PGA Tour e a fazer o seu primejro evento na condição de full member.

Pelo segundo ano seguido, a prova não contará com o detentor do título. O ano passado tinha sido Cameron Champ, agora é Stewart Cink, cujo filho e caddie, Connor, tem casamento marcado para esta sexta-feira. A prova estava originalmente marcada para a semana anterior e a boda foi agendada antes de ter sido adiada.

Mas Cameron Champ, campeão em 2019, estará desta vez presente, tal como Brendan Stelle, vencedor em 2016 e 2017, e Kevin Tway, vencedor em 2018.

O Fortinet Championship terá transmissão em directo no Eurosport 2 de quinta-feira a domingo, entre as 23h e as 2h da madrugada.

