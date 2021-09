Garcia estreia Cigarra no Outono e é no Outono que lança o novo álbum, Canção

O anunciado álbum de Garcia, Canção, chega às plataformas digitais nos primeiros dias do Outono, na sexta-feira 24 de Setembro. Mas, uma semana antes, ele estreia um novo single e videoclipe, depois do lançamento d’O famigerado quebra corações, em Julho: Cigarra no Outono. Nascido em Lisboa, em 23 de Dezembro de 1982, Garcia já editara em 2016 um primeiro álbum a solo, Refúgio, assinando como João Garcia Barreto, o mesmo nome com que tem desenvolvido projectos com outros músicos, entre os quais a Phil Mendrix’s Band, do lendário guitarrista Filipe Mendes (1947-2018). Este seu novo álbum deve o nome (Canção) à ideia de homenagear, na música e na escrita, os criadores de canções portugueses, entre os quais Carlos Tê e Rui Veloso, Jorge Palma ou Pedro Abrunhosa, como Garcia explicou ao PÚBLICO na altura do lançamento do primeiro single.

Em Cigarra no Outono, com uma forte introdução de metais, ele canta: “Faço-me, hoje, à estrada/ como quem tem nada/ e ousa cotejar o vento./ A sorte é de quem sonha/ e a desdita é peçonha/ para quem não lê o tempo./ ‘A gente vai continuar’,/ canta o Palma sem cessar/ e dou tréguas à solidão...” Com Garcia (voz), participam na gravação Marco Reis (guitarras eléctricas e acústicas), Marco Reis (Hammond), Xico Santos (baixo eléctrico), João Correia (bateria e percussão), David Ripado (coros), Elmano Coelho (saxofones tenor) Diogo Duque (trompetes) e Vasco Teodoro (loops). A produção é de Marco Reis & Vasco Teodoro e o arranjo de sopros de Elmano Coelho, Diogo Duque e Daniel Lima.