Quinta, na TV: entre futsal e futebol, conhecemos as histórias de Alice Guy-Blaché e de Gear Dogs

CINEMA

Vou Sempre Saber o Que Fizeste no Verão Passado

AXN Movies, 21h10

Realizado por Sylvain White, chegamos ao terceiro filme da série que começa com Sei o Que Fizeste no Verão Passado, em 1997. Estreado em 2006, este último capítulo tem um elenco diferente (composto por Brooke Nevin, David Paetkau, Torrey DeVitto, Ben Easter), pegando na mitologia e começando de novo. Em 2005, Amber Williams, Colby Patterson (o seu namorado) e os seus amigos Zoe, Roger e P.J., criam uma elaborada partida que envolve Roger disfarçar-se, vestindo a pele do famoso assassino pescador. Mas a partida corre mal e P.J. acaba por morrer. Os amigos escondem as provas e juram nunca contar o que aconteceu. Um ano depois, Amber regressa ao local do crime e reencontra-se com os amigos cúmplices. Mas algo vai revelar que o passado não ficou enterrado.

Repo Men: Os Cobradores

Cinemundo, 22h40

Este filme de ficção científica de 2010 é realizado por Miguel Sapochnik, conhecido por alguns dos episódios mais deslumbrantes de A Guerra dos Tronos. A trama decorre no ano de 2025, sendo que os avanços na tecnologia e medicina permitem a elaboração de órgãos bio-mecânicos disponíveis no mercado, para quem os queira (e consiga) comprar. Remy (Jude Law) e Jake (Forest Whitaker) são dois empregados da empresa The Union que vende estes órgãos artificiais e têm a responsabilidade de recuperar os órgãos de quem comprou a crédito e se atrasa nos pagamentos. Estes clientes acabam por morrer, nestas circunstâncias. Remy acaba por se endividar por causa de um coração transplantado e, para fugir ao inevitável destino, decide fugir. O filme conta com um elenco que inclui ainda Alice Braga, Liev Schreiber e Carice Van Houten (também de A Guerra dos Tronos).

Alice, Nova Iorque e Outras Histórias

TVCine Top, 0h55

Grávida do namorado que morreu tragicamente, Alice sente-se perdida. Por causa disso, decide tomar uma decisão completamente inesperada: deixar tudo para trás e começar de novo em Nova Iorque. Mas as coisas vão revelar-se bastante mais complicadas do que alguma vez poderia antecipar. Com realização de Tiago Durão (Woyzeck), que é responsável pelo argumento ao lado de André Tavares e António Rodrigues, um filme dramático que conta com a participação de Sofia Mirpuri, Naomi Livingstone, Troy Tripicchio, Andrea Ferro, Madalena Mantua, Zachary Guttman e Carmo Bebiano.

DESPORTO

Futsal: Ilhas Salomão x Portugal

RTP1, 15h52

Fase de grupos do Campeonato do Mundo de Futsal. A equipa lusa faz parte do grupo C, onde também alinham Marrocos e Tailândia.

Futebol: Liga Europa: Estrela Vermelha x Braga

SIC, 17h40

Emissão em directo do encontro entre o Estrela Vermelha e o Braga, jogo do Grupo F da Liga Europa.

DOCUMENTÁRIO

Narbo Martius: A Filha de Roma

RTP2, 20h37

Estreia de um documentário que se foca numa das mais importantes cidades do antigo Império Romano, a francesa Narbo Martius. Foi a primeira capital da Gália, fundada por Roma, em 118 aC, e apelidada de “a filha de Roma”. Ao longo de 25 anos, arqueólogos trabalharam para revelar a riqueza de uma cidade com vestígios previamente pouco visíveis.

Be Natural - A História Nunca Contada de Alice Guy-Blaché

TVCine Edition, 22h

Continuando o ciclo que celebra a arte de fazer cinema, chega agora um documentário sobre a primeira realizadora da história que se conhece, Alice Guy-Blaché. Narrado por Jodie Foster e realizado por Pamela B. Green, esta é a história de uma contemporânea dos irmãos Lumière que viria a realizar e produzir mais de mil filmes em França e nos Estados Unidos. Apesar de ter sido a primeira mulher a fundar um estúdio de cinema, poucos conhecem o seu nome. Chega a hora de o divulgar ao mundo.

Gear Dogs

Discovery, 21h

Estreia da primeira temporada de Gear Dogs. Nate Boyer adora carros e tem um empreendimento recente, The Doghouse, uma garagem comunitária, que junta a sua experiente equipa a mecânicos amadores que queiram testar as suas capacidades. Juntos, trabalham em carros velhos para os modernizar.