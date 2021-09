Nova grelha da RTP1 mostra co-produções com Netflix, Amazon, HBO, mais Programa Cautelar e Pôr do Sol

Séries portuguesas passarão em simultâneo no canal público e nos serviços de streaming . Pôr do Sol foi a série mais vista de sempre em streaming da RTP e volta no Verão de 2022.

Só no final da apresentação das novidades de programação da RTP1 é que a própria equipa da série que brincou às novelas Pôr do Sol soube que esta vai ter mais episódios. “Foi um grande evento televisivo”, atesta o director de programas José Fragoso ao PÚBLICO, e vai voltar no próximo Verão para segunda temporada. Chegou a reunir meio milhão de espectadores no canal um e “é a série mais vista de sempre [em streaming] na RTP Play”, diz Fragoso, que anunciou ainda as estreias das séries que a estação pública fez em co-produção com plataformas Netflix, Amazon, HBO, bem como com a congénere espanhola TVE. Entre Outubro e Março de 2022, chegarão as novas séries, mais Programa Cautelar e documentários sobre o pimba ou o vírus.