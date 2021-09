Interrogar o estado da arte e da cidadania no pós-pandemia

Avaliar o momento presente das artes, na sua relação com a sociedade, com um horizonte de futuro, eis em síntese o propósito da Reboot: A Arte ao Serviço da Sustentabilidade do Planeta, uma conferência internacional que decorre esta sexta-feira, em Lisboa, no atelier da artista Joana Vasconcelos, junto ao rio Tejo, na zona de Alcântara, a partir das 9 da manhã, até às 19h da tarde, podendo-se assistir presencialmente — mediante inscrição no site oficial do acontecimento — ou digitalmente, de forma gratuita.