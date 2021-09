Cinco séries sobre serial-killers

Dexter

HBO

Dexter Morgan (Michael C. Hall) tem todas as características de um assassino em série. Apesar da sua postura afável, ele não tem laços que o prendam a ninguém, não é guiado por sentimentos de culpa ou remorsos. A verdade é que o desejo incontrolável de matar pessoas está na sua natureza mais íntima e ele obedece aos seus instintos de predador. Adoptado em criança por Harry e Doris Morgan, desde cedo demonstrou um comportamento desviante. Antecipando o pior, o pai, um agente da polícia muito respeitado, incutiu-lhe uma regra inquebrável: Dexter só pode matar assassinos, e sempre com a condição de provar a sua culpa. Esta foi a forma de resolver a questão moral intrínseca ao assassinato. Portanto, durante o dia, ele é uma pessoa aparentemente normal que integra a equipa forense da Polícia de Miami; durante a noite, persegue a pior escumalha da sociedade (onde ele próprio se inclui): psicopatas, pedófilos e criminosos violentos. Na verdade é uma espécie de vigilante, com um código de honra muito singular e com especial capacidade para encobrir o próprio rasto. Pela sua prestação como Dexter ao longo dos anos, Michael C. Hall recebeu por várias vezes o prémio de Melhor Actor nos Emmys e Screen Actors Guild Awards. As oito temporadas estão disponíveis na plataforma HBO.

Conversas com um Assassino: As Gravações de Ted Bundy

Netflix

Carismático, inteligente, bem-parecido e totalmente desprovido de empatia, Theodore Robert Bundy (1946-1989) aterrorizou os EUA com os seus crimes, onde demonstrava uma crueldade particularmente viciosa. É detido pelas autoridades em 1975, depois do desaparecimento de várias estudantes e da tentativa de rapto de uma outra, que o consegue identificar. Mesmo insistindo na sua inocência, as provas acumulavam-se. Durante o julgamento, onde abdica do seu advogado e assume a própria defesa, Ted fascina milhares de norte-americanos – especialmente jovens mulheres que, contra todas as expectativas, se deixavam seduzir pela sua personalidade – que seguem o processo, ao vivo ou pela televisão, em pura incredibilidade. Contudo, o desfecho não o favorece e acaba condenado à pena capital. Vários anos mais tarde, já no corredor da morte, Ted confessa a autoria de, pelo menos, 30 assassinatos de mulheres em sete estados diferentes (Califórnia, Colorado, Flórida, Idaho, Oregon, Utah e Washington), entre os anos 1974 e 1978. Apesar disso, o número de crimes que lhe são atribuídos nunca foi definitivamente apurado. Estreada a 24 de Janeiro de 2019 (no dia no 30.º aniversário da sua execução), esta série documental foi criada por Joe Berlinger – também realizador do filme Extremamente Perverso, Escandalosamente Cruel e Vil, com Zac Efron a assumir o papel de Bundy e John Malkovich no de Edward D. Cowart, o juiz que acompanhou o julgamento.

Mentes Criminosas

AXN

Iniciada em 2005 e já com uma longa lista de 15 temporadas, Mentes Criminosas é uma série criminal incontornável para quem gosta do tema, especialmente pela forma como aborda a questão da patologia associada ao assassínio. A BAU (Unidade de Análise Comportamental) é uma subdivisão do FBI com base em Quantico, no estado da Virgínia (EUA), onde uma equipa de criminalistas de elite faz uma análise da mente de quem cometeu os crimes, reduzindo a lista de suspeitos e antecipando o seu próximo passo. Para isso, usam técnicas de avaliação de perfis com base na vitimologia e no modus operandi do assassino. Criada por Jeff Davis em 2005, foi produzida pela Mark Gordon Company em associação com a CBS Television Studios e ABC Studios. Mentes Criminosas teve três nomeações para os Emmys.

Des

HBO

Estreada em Setembro de 2020, uma mini-série com três episódios de aproximadamente uma hora onde é dramatizado um caso real que chocou a Grã-Bretanha em 1983. Tudo começa quando um canalizador faz uma chamada para a polícia de Londres a informar que tinha encontrado ossos humanos nos canos de um prédio. Quando as autoridades se dirigiram ao local, depararam-se com vários corpos em decomposição no apartamento de Dennis Nilsen (protagonizado por David Tennant) que confessou imediatamente os crimes. A partir daí, é revelada uma história macabra sobre múltiplos assassinatos de jovens que Dennis encontrava nas ruas e bares do Soho, entre os anos 1978 e 1983. Des é a nona parte de um conjunto de mini-séries produzidas pelo canal ITV sobre alguns dos mais famosos crimes ocorridos em Inglaterra: This Is Personal: The Hunt for the Yorkshire Ripper (2000), Shipman (2002), A Is for Acid (2002), The Brides in the Bath (2003), See No Evil: The Moors Murders (2006), Appropriate Adult (2011), Dark Angel (2016) e In Plain Sight (2016).





Prodigal Son

TVCine +

A série centra-se em Malcolm Bright, cujo pai, Martin Whitly, ficou conhecido como “cirurgião” depois de ter assassinado 23 pessoas. Em criança, Malcolm foi uma peça chave nas investigações que levaram à captura do pai, com quem, desde essa altura, cortou relações. Agora, já adulto, Malcolm tornou-se um psicólogo criminal de referência do Departamento de Polícia de Nova Iorque. Servindo-se dos próprios demónios interiores, ele é capaz de olhar para um crime segundo o ponto de vista do perpetrador, o que lhe dá vantagem nas investigações, mas que ao mesmo tempo lhe causa uma angústia permanente de poder ter herdado as tendências homicidas do progenitor. A primeira temporada começa quando o FBI descobre vários assassinatos que parecem copiar o método do “cirurgião” e decidem contar com Malcolm para deter o assassino. As circunstâncias obrigam-no a visitas regulares ao hospital psiquiátrico onde Martin, o pai, está internado. Isso vai fazer despertar nele vários traumas que acreditava ter ultrapassado. Criada por Chris Fedak e Sam Sklaver para a Fox Broadcasting Company, esta série, já com duas temporadas, estreou em Setembro de 2019.