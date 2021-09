Setembro e mais além

O aniversário dos atentados do 11 de Setembro tem suscitado actos de memoração e outros gestos simbólicos por todo o mundo, o mais importante dos quais terá sido a catastrófica retirada do que restava de tropas norte-americanas estacionadas no Afeganistão, no passado Agosto (agora, “nada lá há, além dos afegãos e dos distúrbios”, como dizia premonitoriamente um historiador persa do século XVI). No campo livresco, pouco tem surgido entre nós sobre o dia fatídico, ao contrário do que sucede lá fora, especialmente na América, onde se publicaram novos títulos neste mês de Setembro, como Ordinary Heroes: A Memoir of 9/11, de Joseph Pfeifer, First Casualty: The Untold Story of the CIA Mission to Avenge 9/11, de Toby Harnden, ou Ground Zero: A novel of 9/11, de Alan Gratz, para não falar do também recentíssimo September 11: The 9/11 Story, Aftermath and Legacy, organizado pela Associated Press e prefaciado por Robert De Niro.