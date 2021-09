Por agora, o buraco na camada de ozono de 2021 já é dos maiores desde que há registos

Durante a Primavera no hemisfério Sul, forma-se um buraco na camada de ozono sobre a Antárctida. Esta quinta-feira, no Dia Mundial para a Preservação da Camada do Ozono, o Serviço de Monitorização da Atmosfera do Copérnico (CAMS) faz um ponto da situação sobre o processo deste ano: o buraco na camada de ozono no hemisfério Sul já “ultrapassou a dimensão da Antárctida” e, na fase do ano em que se encontra, já é dos maiores desde 1979 – isto é, desde quando o CAMS tem registos.