Médicos em exclusividade no SNS já são menos de um quarto do total de especialistas

De 2015 até Agosto deste ano, há menos 1284 médicos em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. Governo e Bloco de Esquerda preparam uma nova versão do Estatuto do SNS para concretizar o que está previsto na Lei de Bases da Saúde, aprovada em 2019.

Nunca houve tão poucos médicos em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em Agosto deste ano eram 4840, menos 365 do que em Setembro de 2020, representando agora já menos de um quarto do total de especialistas no activo (23,8%), de acordo com os dados adiantados pelo Ministério da Saúde.