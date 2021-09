Atrasos no pagamento do abono de família motivam aumento de queixas

O Instituto de Segurança Social está a processar com muito atraso o abono de família pré-natal e a reavaliação do escalão de rendimentos para efeitos de atribuição do abono de família para crianças e jovens. À Provedoria de Justiça chegaram, só no primeiro semestre deste ano, 196 queixas de utentes. E, porque se trata de um atraso que “põe em causa a equidade social relativamente a famílias de menores recursos”, a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, já fez seguir um pedido de explicações ao organismo presidido por Rui Fiolhais.