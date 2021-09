Transferência da sede do TC passa, para já, mas não é certo que chegue a Coimbra

Abstenção da bancada parlamentar do PS garante aprovação na generalidade de projecto do PSD, que a esquerda associa às autárquicas de Coimbra. Votação final já virá depois.

O PS desfez nesta quarta-feira o tabu e anunciou que se vai abster na votação, sexta-feira, do projecto lei do PSD que transfere para Coimbra as sedes do Tribunal Constitucional (TC), da Entidade das Contas e Financiamento dos Partidos Políticos (ECFPP), que funciona junto do primeiro, e do Supremo Tribunal Administrativo (STA).