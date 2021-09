TC esclarece que “desprestígio” era só sair da capital, e não ir para Coimbra

Parecer do Tribunal Constitucional contrário à mudança advogada pelo PSD foi criticado por Rui Rio e pelo reitor da Universidade de Coimbra.

Fonte oficial do Tribunal Constitucional (TC) afirmou esta tarde ao PÚBLICO que o “desprestígio” a que alude o parecer negativo ao projecto de lei do PSD para transferir a sede da instituição para Coimbra não se refere a esta cidade mas à eventualidade de ser apenas um dos órgãos de soberania a ser selectivamente retirado da capital do país.