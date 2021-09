“Gostei de o ouvir, felicidades”. Mesmo discreto, Montenegro tem feito o roteiro autárquico do PSD

Cadeira sim, cadeira não, as bandeiras laranjas e azuis foram dispostas à luz do critério da distância social no auditório da biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. Os militantes e candidatos que estavam no átrio encheram rapidamente a sala onde cabiam cem pessoas (sem a esgotar por causa da pandemia) e esperaram ainda longos minutos pela chegada de Tiago Ferreira, que lidera a coligação do PSD/CDS à câmara de Torres Novas. A sessão, na passada quinta-feira à noite, destinava-se à apresentação do programa eleitoral e contou com Luís Montenegro como convidado.