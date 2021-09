Um estágio em qualquer parte do mundo? O INOV Contacto está à espera de candidaturas

Até de Setembro podes inscrever-te nos estágios remunerados do INOV Contacto e ir parar a qualquer parte do mundo.

Se não estás a trabalhar nem a estudar e gostavas de ter uma experiência profissional lá fora, este estágio é para ti. O INOV Contacto abriu candidaturas para estágios remunerados por todo o mundo. As condições: ter até 29 anos, morada legal em Portugal, qualificação superior concluída, não estar a trabalhar, estudar ou em formação e ser fluente em português e inglês.

O programa de estágios internacionais é criado pela AICEP Portugal Global e é “dirigido a jovens com formação superior e entidades que queiram reforçar as suas equipas de internacionalização”, lê-se no site. Por isso mesmo, as empresas também se devem candidatar ao projecto.

A candidatura é feita online e apenas são necessários quatro documentos: um certificado de habilitações, um certificado de inglês (emitido a partir de 2017), CV em formato Europass (em português e em inglês) e uma carta de apresentação/motivação. Depois, os candidatos aceites serão chamados para realizar testes e entrevistas.

É a equipa do INOV Contacto que, em colaboração com as empresas, escolhe o estágio que deverás integrar, de acordo com o teu “perfil, motivação e competências” — bem como o local onde irás realizar o estágio (que pode ser em qualquer parte do mundo).

O início do estágio é marcado com um curso intensivo de três a cinco dias de Práticas Internacionais: é neste momento que conheces a empresa e o país de destino. Depois, é altura de fazer as malas e, durante seis meses, trabalhar fora de Portugal.

A bolsa atribuída a cada um dos candidatos começa no primeiro dia de Campus (os três a cinco dias acima mencionados) e dura até ao último dia de estágio no estrangeiro. Além desta, há subsídio de alimentação e alojamento. Os valores dos subsídios por país podem ser consultados nesta lista. É ainda garantido um seguro de acidentes de trabalho, acidentes pessoais e seguro de saúde.

As candidaturas terminam a 30 de Setembro.