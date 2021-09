As melhores fotografias de um mundo (quase) invisível

O concurso Nikon Small World, dedicado a "fotomicrografia" - ou seja, fotografia realizada com recurso a lentes de microscópio -, anunciou, recentemente, os 20 vencedores da sua 47.ª edição. Em 2021, o primeiro prémio foi atribuído ao norte-americano Jason Kirk, autor de uma fotografia que descreve o detalhe de uma folha de carvalho. A organização adjectiva a imagem como "um exemplo magistral da relação dinâmica que existe entre a tecnologia e a criatividade". O segundo prémio pertence a Esmeralda Paric, autora de uma fotografia que descreve dois conjuntos de redes neurais, e o terceiro a Frank Reiser, que fotografou, com ampliação de 5x, um piolho.

O concurso recebeu "milhares de candidaturas de cientistas e artistas de todo o mundo", refere a organização. Para além da distinção dos três vencedores e do top 20, que partilha com o P3, reconheceu qualidade a um conjunto de 100 imagens que podem ser vistas no site oficial.