Os gurus negacionistas e os seguidores fanáticos

Nancy Mitford, a mais genial escritora sobre as classes altas britânicas do século XX, num dos seus romances criou uma doença do foro mental chamada ‘a pull to the east’. Era uma espécie de desejo irresistível de viajar para leste e de adotar os modos de vida dos países mais orientais. Como se estava em tempos de guerra fria, e a União Soviética e a China ficavam a oriente da maioria da Europa e dos Estados Unidos, este desejo irresistível de leste confundia-se com a adoção (difusa) de dogmas comunistas.