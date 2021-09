Resposta a André Lamas Leite

Nunca e em tempo algum proferi tal frase ou sequer sugeri tal ideia (”se a cor for a mesma, aquela terra comerá mais do bolo destinado às autarquias”).

Sob o título “Autárquicas: o provável e a ‘chantagem’ de Costa” dá o PÚBLICO publicidade à infâmia assumida por André Lamas Leite:

“Costa, em todas as autarquias, vai acenando com os milhões da ‘bazuca’, não se coibindo de dizer que se a cor for a mesma, aquela terra comerá mais do bolo destinado às autarquias.”

Por respeito com os leitores do PÚBLICO que se podem deixar iludir pela autoridade de quem se assina como “Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto”, quero deixar bem claro que nunca e em tempo algum proferi tal frase ou sequer sugeri tal ideia, pelo que é falsa a imputação do senhor professor.