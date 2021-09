Governador da Califórnia resiste a referendo para o afastar do cargo

Mais de 60% do eleitorado respondeu “não” e Gavin Newsom vai manter-se como governador da Califórnia até ao fim do mandato, em Janeiro de 2023. Tentativa da ala “trumpista” do Partido Republicano chegou a assustar o Partido Democrata.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, do Partido Democrata, sobreviveu sem problemas a uma tentativa para o afastar do cargo que foi liderada por uma ala mais à direita no Partido Republicano. Num referendo que chegou a assustar a liderança dos democratas a nível nacional — e que levou ao envolvimento na campanha eleitoral de figuras como o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o ex-Presidente Barack Obama —, o “não” ao afastamento do governador ficou acima dos 60%.