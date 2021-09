Boris Johnson substitui ministro dos Negócios Estrangeiros

Dominic Raab, muito criticado pela sua reacção à retirada do Afeganistão, é substituído por Liz Truss. Michael Gove é promovido a ministro da Habitação. O ministro da Educação, cuja demissão tinha sido pedida há um mês pelo líder da oposição, sai do Governo.

Boris Johnson remodelou esta quarta-feira o seu Governo, afastando o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, que tinha sido muito contestado pela sua reacção à retirada americana do Afeganistão. Raab estava de férias em Creta quando os taliban tomaram Cabul e deixou a reacção britânica aos seus subalternos. A própria ex-primeira-ministra Theresa May foi muito crítica do governo britânico em relação à saída do Afeganistão. Liz Truss, até aqui ministra das Mulheres e para a Igualdade (cargo que mantém) substitui Raab. Truss já tinha sido ministra do Comércio Internacional, o que lhe deu currículo para a promoção desta quarta-feira.