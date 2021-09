Que espectáculos há hoje na minha cidade? Esta app dá a resposta

A Whatsupintown pretende servir de apoio ao sector cultural, que sofreu muito com a covid-19.

A aplicação Whatsupintown, desenvolvida pela agência de soluções digitais Red Adviser, foi lançada a 15 de Julho e pretende pôr toda a gente a par da agenda cultural da sua cidade. Por isso mesmo, a app é totalmente gratuita e está disponível tanto no Google Play como na Apple Store. Até 31 de Agosto, já tinha sido descarregada por mais de 10.000 pessoas, mas a empresa diz que o seu objectivo é chegar aos 100.000 downloads até ao final do ano.

A Whatsupintown surgiu numa altura em que o desconfinamento começou a avançar e o número de eventos presenciais a crescer. A Red Adviser, sediada no Porto, pretende que o novo recurso digital seja a aplicação de referência em Portugal para quem quer estar actualizado ao minuto sobre todos os concertos, exposições, peças de teatro e demais acontecimentos culturais. Para além disso, tenciona impulsionar o aumento do público do sector cultural, que, por conta da pandemia, teve prejuízos estimados em pelo menos 900 milhões de euros em 2020.

Para além de ser uma aplicação, existe também em versão web, onde os parceiros, como produtores e promotores, podem introduzir e alterar os seus eventos nas áreas de Teatro, Música, Dança, Exposições, Performance e Stand-Up Comedy. Ana Santos, directora de produto da Whatsupintown, revela que nas duas últimas semanas a plataforma está a “receber inúmeros pedidos de adesão de organizadores e até de artistas individuais, que consideram a app uma mais-valia para divulgarem as suas iniciativas e, assim, chegarem de forma rápida aos seus públicos”.

Quanto ao futuro da aplicação, encontra-se em estudo a extensão da mesma a outras categorias de artes performativas, bem como algumas melhorias tecnológicas, das quais fazem parte a pesquisa por local de espectáculo e as notificações de alterações de datas/cancelamentos de iniciativas. Ana Santos refere que a Red Adviser está a estabelecer “protocolos de parceria e colaboração com as autarquias portuguesas, de forma a alargar a todo o território nacional a informação”. A app terá também “funcionalidades premium, quer para utilizadores, quer para parceiros”.

Texto editado por Ana Fernandes