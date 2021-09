Adereços de filmes de Sylvester Stallone vão a leilão

Os destaques vão para as luvas de boxe de Stallone de Rocky III, com uma estimativa de 10 mil a 20 mil dólares (8,46 mil e 17 mil euros); e os guiões manuscritos sobre os primeiros quatro filmes da saga Rocky, com preços entre 40 e os 60 mil dólares (34 e 51 mil euros).

Das luvas de boxe de Rocky às badanas de Rambo, em Dezembro há uma série de adereços dos filmes de acção protagonizados por Sylvester Stallone que vão a leilão e poderão ser arrecadados por cerca de 1,5 milhão de dólares (1,27 milhão de euros).

São quase 500 itens dos arquivos pessoais de Stallone que vão ser vendidos, incluindo roupas, adereços, roteiros, cadernos e outras recordações dos maiores filmes do actor — Rocky, Rambo, Os Mercenários ou Demolition Man, informou a Julien's Auctions em comunicado.

Os destaques vão para as luvas de boxe de Stallone de Rocky III, com uma estimativa de 10 mil a 20 mil dólares (8,46 mil e 17 mil euros); e os guiões manuscritos sobre os primeiros quatro filmes da saga Rocky, com preços entre 40 e os 60 mil dólares (34 e 51 mil euros). Os fãs de Rambo podem licitar um conjunto de facas dos três primeiros filmes, com preços entre os 10 mil a 20 mil dólares (8,46 mil e 17 mil euros) cada, bem como uma faixa usada por Stallone em Rambo: First Blood Part II (entre os oito mil e os dez mil dólares, entre os 6,77 e os 8,46 mil euros).

“Ele é um homem de acção e isso é o que ele representa, acção e trabalho duro e as pessoas podem identificar-se com isso”, declara Martin Nolan, director-executivo da Julien's Auctions. “E é por isso que as suas coisas são tão coleccionáveis e, na verdade, as pessoas têm tido poucas oportunidades de possuir qualquer coisa da sua vida ou da sua carreira.”

Nascido em Nova Iorque em 1946, Stallone encontrou a fama com o filme de boxe vencedor do Óscar de 1976 Rocky, tornando-se numa das maiores estrelas do cinema de acção de Hollywood.

Questionado sobre por que o actor, agora com 75 anos, está a vender os seus pertences, Nolan responde que o actor está a mudar de casa e este “é o momento perfeito” para o fazer. “Esperamos uma grande resposta a este anúncio do leilão porque as pessoas reprimiram a procura por artigos icónicos como estes, peças autênticas vindas directamente de casa do actor.”

Outros itens à venda incluem pósteres, o protector bucal de boxe usado por Stallone em Rocky, um fato desenhado por Gianni Versace para A Lei de Dredd e uma escultura de Assalto Infernal.

A venda acontecerá no dia 5 de Dezembro no Julien's Auctions em Beverly Hills e será precedida de uma exposição das peças, em Londres, a partir desta quinta-feira nas Mall Galleries.