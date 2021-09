O novo Polo que é mais Golf, sem diesel e que custa desde 18.640€

A VW acabou com a oferta diesel no seu citadino e deixou a versão apimentada GTI para lançar lá para o Natal. A aposta no renovado Polo recai sobre a tecnologia e segurança.

Já lá vão 46 anos e meia dúzia de versões, mas as 18 milhões de unidades vendidas mostram que o Polo continua a ser uma boa aposta para a Volkswagen. O construtor germânico remata o Verão a lançar à estrada o seu utilitário renovado que muitos, à primeira vista, tenderão a confundir com o irmão Golf. E a marca puxa agora pelos argumentos da tecnologia e da segurança: o Polo é agora um dos primeiros da sua classe a dispor de auxiliares de condução autónoma de nível dois, acompanhando os modelos superiores da marca.

Quer isto dizer que, além de ter, de série, o Lane Assist (que mantém o carro na sua faixa de rodagem desde que o pavimento da estrada esteja sinalizado), os sistemas de monitorização dos peões e de detecção de fadiga e o programa electrónico de estabilidade (incluindo ABS, ASR, EDS e MSR), é possível incorporar em algumas versões o IQ.Drive Travel Assist. Este sistema de ajuda à condução funciona com base no cruise control adaptativo (de série nas versões Style e R-Line e com um custo de 374€ no nível Life) que mantém a distância em relação ao veículo da frente e a velocidade máxima previamente definida.

Quando conjugado com o sistema de navegação (também opcional, entre 544 e 1349 euros) consegue regular automaticamente a velocidade e a assistência em curvas, fazendo com que o carro saiba quão rápido pode ser conduzido. A VW diz que, com estes sistemas, o Polo trava, acelera e conduz automaticamente, dentro dos limites do sistema — mas avisa que é responsabilidade do condutor manter as mãos no volante e controlar o comportamento do veículo. Com caixa manual, o IQ.Drive pode ser usado desde os 30 km/h até à velocidade máxima de 210 km/h e no caso da caixa de dupla embraiagem DSG de 7 velocidades o sistema de assistência funciona a partir dos 0 km/h.

No design, o Polo está cada vez mais parecido com o Golf, adoptando um novo pára-choques e palete de jantes, a nova assinatura com o nome sob o logótipo (também mais estilizado) na bagageira e também faróis LED de série (há também, como extra, a opção pelos novos faróis IQ.Light LED matrix estreados no Touareg com sistema de regulação dinâmica do alcance). No interior, foram redesenhados o volante, o cockpit e a consola central, assim como a oferta de estofos e de inserções decorativas.

A par desta nova actualização do design, o Polo deixa cair os motores diesel para se centrar apenas na gasolina — não haverá híbridos nem eléctricos, diz a Volkswagen (vamos ver por quanto tempo) — e com uma excepção para o motor a gás natural 1.0 TGI de 90cv (21.897€). Até ao fim do ano chegará a versão GTI, com motor 2.0 TSI a debitar 207cv.

A oferta da gama tem como entrada o nível Polo, subindo para o Life (que representa 70% das vendas) e acima o Style mais virado para o conforto e o R-Line com um toque mais desportivo; a cereja será o GTI. No leque de cinco motorizações de três cilindros contam-se o 1.0 de 80cv (18.640€); 1.0 TSI 95cv com preços que começam nos 20.286€; 1.0 TSI 110cv por 25.702€.