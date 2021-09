Patrões pedem IVA de 10% na restauração e isenções no trabalho extra na agricultura

“São propostas exequíveis, realistas, que têm em conta a conjuntura que vivemos. Não estamos a pedir a lua”, afirmou João Vieira Lopes, porta-voz do Conselho Nacional de Confederações Patronais.

O Conselho Nacional de Confederações Patronais (CNCP) desafia o Governo a reduzir temporariamente o IVA da restauração de 13% para 10%, durante o próximo ano, e a baixar a taxa de IRC através da criação de três escalões. Estas são algumas das propostas para o Orçamento do Estado (OE) para 2022 que o CNCP apresentou nesta quarta-feira e que irá discutir com o Governo e com os partidos políticos ao longo das próximas semanas.

Pela primeira vez, os patrões apresentaram em conjunto as suas propostas orçamentais, num documento que tentou condensar as principais preocupações das confederações que representam a agricultura (CAP), o comércio e serviços (CCP), a indústria (CIP), a construção e imobiliário (CPCI) e o turismo (CTP).

“São propostas exequíveis, realistas, que têm em conta a conjuntura que vivemos. Não estamos a pedir a lua”, afirmou João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e porta-voz da CNCP, esperando que no próximo orçamento o Governo “olhe para as empresas”.

Na área fiscal, os patrões defendem a redução da taxa intermédia do IVA de 13% para 10% durante o próximo ano, dando como exemplo o que fizeram países como a Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Áustria, Bulgária, Chipre e Grécia.

Além da redução temporária do IVA aplicado ao sector da alimentação e bebidas, o CNCP propõe ainda a aplicação da taxa intermédia “às bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos, néctares ou águas gaseificadas quando integradas numa prestação de serviços de alimentação e bebidas.

Embora no documento não se avalie o impacto das medidas, João Vieira Lopes considera que esta medida em particular “tem custos perfeitamente suportáveis”.

Ao nível do IRC, o CNCP apresenta aquilo a que chama uma proposta “moderada e equilibrada”, propondo a redução da taxa através da criação de três escalões, sem distinguir as empresas pela sua dimensão.

Ao mesmo tempo, e “na perspectiva da eliminação progressiva da derrama estadual”, defende que se inicie o processo de reversão do aumento desta derrama, “de modo a abranger apenas as empresas com lucro superior a cinco milhões de euros”. Assim, a taxa de 3% seria aplicável aos lucros entre os cinco e os 15 milhões de euros; a de 5% aos lucros acima de 15 milhões até 50 milhões e a de 7% para o lucro tributável superior a 50 milhões de euros.

“Defendemos que o acordo de 2013 alcançado no Parlamento para a baixa progressiva do IRC devia ser posto em prática. Na falta disso, propomos a criação de três escalões”, justificou João Vieira Lopes.

Os patrões concordam com a revisão dos escalões de IRS para reduzir o nível de tributação, tal como já foi anunciado pelo Governo, mas entendem que é preciso ir mais longe e defendem que o trabalho suplementar efectuado pelos trabalhadores agrícolas deve ficar isento de IRS e de contribuições para a Segurança Social, tendo como limite 200 horas anuais.

“Com muita facilidade uma família pode ultrapassar o escalão se tiver um determinado rendimento acrescido. Esta medida é uma tentativa de ajudar esses agregados familiares no sentido de poderem trabalhar e ficar com o dinheiro, e para a empresa tem a vantagem de facilitar a execução desses trabalhos”, justificou Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, alertando para a “enorme carência de mão-de-obra no período das colheitas”.

O caderno de encargos que os patrões vão entregar ao Governo inclui ainda propostas para reduzir os custos de contexto, reforçar a capitalização e a tesouraria das empresas e melhorar as garantias dos contribuintes.