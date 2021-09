Consumidores com protecção reforçada nas compras através de plataformas digitais

O diploma aprovado recentemente em Conselho de Ministro, que transpõe para o direito nacional duas directivas europeias de protecção do consumidor (770 e 771), nomeadamente em relação à duração de garantias de bens móveis e imóveis, vai além da legislação europeia em várias matérias, ou é, nas palavras do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, “inovador e sofisticado”.