Banco BiG compra corretora DIF Broker

O Banco BiG anunciou esta quarta-feira a aquisição da corretora DIF Broker, sem revelar pormenores acerca dos valores em causa no negócio.

Segundo um comunicado enviado às redacções, o Banco BiG adquire a corretora com 290 milhões de euros de activos ao seu cuidado “no âmbito da sua estratégia de crescimento no mercado ibérico e após o lançamento da actividade de Wealth Management em Espanha em Novembro do ano passado”. A DIF Broker é uma sociedade financeira de corretagem dedicada à intermediação financeira em Espanha, Portugal e Polónia, com mais de 20 anos de actividade.

O BiG compra, assim, “100% do negócio europeu, com o objectivo de reforçar o seu posicionamento ibérico como banco especializado”. Segundo Mario Bolota, presidente-executivo do BiG, “com esta operação o BiG reforça as soluções de investimento e intermediação financeira, acelerando o seu crescimento no mercado ibérico e escalando os serviços de Wealth Management”. Já Pedro Lino, líder da DIF Broker, considera que “a incorporação num grupo bancário sólido e especializado em soluções de poupança e investimento permitirá à DIF Broker alavancar as suas competências na área da corretagem e disponibilizar aos seus clientes um conjunto mais alargado de produtos e serviços financeiros”.

Fundado há mais de 22 anos, o BiG - Banco de Investimento Global conta com 5200 milhões de activos sob supervisão.