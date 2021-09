Sporting arrasado no regresso à Champions

O Sporting teve um regresso de pesadelo à Liga dos Campeões, derrotado em casa por 1-5 pelo Ajax, em jogo da primeira jornada do Grupo C, naquela que foi uma das piores derrotas caseiras da história europeia dos “leões”.

A equipa de Ruben Amorim apenas aguentou 68 segundos sem sofrer golos frente aos neerlandeses. Foi o tempo que Sebastian Haller levou para fazer o 0-1, numa recarga de cabeça após um primeiro remate de Antony que bateu no poste.

O avançado francês que é internacional pela Costa do Marfim bisou aos 9’, depois de uma assistência de Antony, que beneficiou de uma tremenda passividade de Ruben Vinagre.

O Sporting reduziu aos 33’, num remate de Paulinho após passe de Matheus Nunes, com o guardião Pasveer a ter muitas culpas no lance. Com uma hora de jogo ainda pela frente, os “leões” ainda tinham margem para lutar pelo resultado, mas as deficiências do sector mais recuado voltaram a ficar expostas aos 39’ com Berghuis a fazer o 1-3 após assistência de Gravenberch.

Amorim fez duas alterações para a segunda parte, com as entradas de Sarabia e Matheus Reis para os lugares de Jovane e Vinagre, mas a segunda parte também pertenceu ao Ajax, que marcou mais duas vezes, por Heller, aos 51’ e 63’.