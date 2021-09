O “baby Pogba” do meio-campo do Ajax

A equipa do Ajax, que hoje visita o Estádio de Alvalade, tem valores de renome em todas as posições, mas a grande figura da equipa para os próximos anos poderá ser o jovem Ryan Gravenberch... se não for “caçado” entretanto por um tubarão europeu.

Daley Blind na defesa, Davy Klaassen no meio, Dusan Tadic na ala e Sebastien Haller na frente. A equipa do Ajax tem valores de renome em todas as tarefas – e ainda sobram craques como Antony, Neres ou Berghuis, mas a grande figura da equipa para os próximos anos poderá ser o jovem Ryan Gravenberch... se não for “caçado” entretanto por um “tubarão” europeu.

Já internacional holandês, Gravenberch esteve no Euro 2020 e é uma questão de tempo até o gigante médio de 19 anos dar o passo seguinte.

Alto e de passada larga, Gravenberch é uma garantia de qualidade na construção de jogo, na progressão em condução, na definição e até a surgir em zonas de finalização. Defensivamente, usa os 190 centímetros para se impor fisicamente, emprestando também muita intensidade.

Podendo actuar como 6, 8 ou 10, Gravenberch faz girar todo o futebol do Ajax e, pela combinação de técnica e poder físico, não escapa às comparações com Paul Pogba. E para que não restem dúvidas: já é representado por… Mino Raiola.

Como curiosidade, o Guardian conta que, nas camadas jovens, o médio via o irmão comer batatas fritas nas bancadas e pedia para comer também, além de ter chegado a pedir uns calções limpos, em pleno jogo, depois de sujar os que tinha vestidos. Gravenberch é, hoje, um jogador bastante mais focado do que já foi.

Depois de ter superado Clarence Seedorf como jogador mais jovem a actuar pelo Ajax na Liga dos Países Baixos(16 anos e 130 dias), o médio é, por estes dias, um jogador que deverá render muitos milhões de euros ao clube e ajudar a assinalar, se é que era preciso, a qualidade da academia do Ajax.