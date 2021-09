Teatro Viriato lança programação entre grandes dinossauros e promessas ofuscantes

O Teatro Viriato arranca a temporada que vai de Setembro a Dezembro sob o signo de Hamlet e do seu mais célebre excerto, “to be, or not to be”. Se estamos habituados a olhar para a tradução desta passagem como “ser ou não ser”, “estar ou não estar” é também uma tradução possível, lembrou a explicou a directora artística do Teatro Viriato, Patrícia Portela, na conferência de imprensa que teve lugar no palco da sala de espectáculos, nesta manhã de quarta-feira, e que serviu para lançar a programação dos próximos meses. A temporada começa já nesta quinta-feira, com um concerto de Dino D’Santiago, e tem a última apresentação em palco a 17 e 18 de Dezembro, com a apresentação de Monólogo de Uma Mulher Chamada Maria com a sua Patroa, de Sara Barros Leitão, peça sobre o trabalho doméstico, tradicionalmente atribuído à mulher​.