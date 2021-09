Quarta, na TV: entre Schumacher e O Senhor dos Ursos de Hokkaido, há espaço para Agatha Christie e tornados

CINEMA

Causa Justa

AXN Movies, 21h10

Em Causa Justa, Bobby Earl (Blair Underwood) é acusado da morte de uma menina e acaba por ser condenado à cadeira eléctrica. Oito anos depois do crime, Earl pede ajuda a Paul Armstrong (Sean Connery), um professor de Direito em Harvard. Este fica empenhado em provar a inocência de Earl e consegue descobrir provas que não foram levadas em conta no processo. Mas a polícia local não parece muito interessada em deixar escapar o seu assassino. Na defesa do acusado, Armstrong arrisca mesmo a sua vida.

Agatha e a Verdade do Crime

Fox Crime, 17h

Exactamente há 131 anos, nascia em Torquay, Inglaterra, a icónica escritora e dramaturga Agatha Christie. Para celebrar o aniversário da rainha dos romances criminais, o Fox Crime dedica-lhe uma maratona de telefilmes recentes que não só se inspiram na sua vida e obra, como fazem dela a protagonista. São eles: Agatha e a Verdade do Crime, que cruza o desaparecimento da autora, em 1926, com o homicídio de Florence Nightingale Shore; Agatha e a Maldição de Ishtar (18h40), que a coloca perante um assassinato durante uma escavação arqueológica no Iraque; e Agatha e os Crimes da Meia-Noite (20h20), em que o famoso detective Hercule Poirot está em vias de ser “eliminado” por Christie.

DEBATE

Eleições Autárquicas Lisboa 2021 - Debate

RTP1, 21h50

É chegado o momento de dar palco aos candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. De Fernando Medina a João Ferreira, passando por todos os candidatos, dá-se a conhecer os projectos e ideias que regem as candidaturas que se apresentam a votos no próximo dia 26 de Setembro.

DOCUMENTÁRIOS

O Senhor dos Ursos de Hokkaido

RTP2, 15h54

Estreia de um documentário que explora, ao longo de dez anos, a relação de Hatsusaburo Ose, um pescador de salmão de 84 anos em Rusha, com os ursos que habitam a Península de Shiretoko, em Hokkaido. A área — classificada como Património Natural Mundial da UNESCO em 2005 — tem uma das maiores populações de ursos-pardos do mundo. Estes não atacam Ose, mas este é aconselhado a devolver Rusha ao seu estado natural, o que pode sacrificar o seu sustento.

O Mundo do Super 8

RTP2, 23h40

Documentário sobre um dos formatos cinematográficos mais conhecidos e míticos, o formato super 8. Criado pela Kodak em 1965, esteve em vias de desaparecer na década de 1990 devido ao aparecimento da tecnologia de vídeo. Mas cineastas dedicados, dos mais amadores aos profissionais, levaram a que este formato tenha resistido. Este documentário de Rémy Batteault explora e discute o apego emocional a este formato. De Beaune a Cannes, passando por Cambridge, Paris ou Estrasburgo, fala com quem não deixa que o cinema se torne totalmente digital.

Tempo Fatal

RTP1, 0h00

Série documental de oito episódios que se foca no aumento dos tornados, que desde o interior de França ao dos EUA, têm destruído paisagens e assolado comunidades. A tecnologia mais avançada permite que se faça um alerta atempado às populações em perigo iminente, mas nem sempre evita os piores resultados.

Level Playing Field

HBO, streaming

Uma série documental de quatro episódios que resulta de uma parceria entre a HBO Sports e a Vox Media Studios. Level Playing Field apresenta uma série de histórias que explicam a forma como as políticas públicas contribuíram para as desigualdades no campo desportivo, bem como na sociedade em geral. Inclui figuras como Elizabeth Williams da WNBA, os senadores dos EUA Cory Booker e Raphael Warnock, o deputado Joaquin Castro e o jornalista desportivo Jemele Hill, entre outros.

Schumacher

Netflix, streaming

Estreia de Schumacher, um documentário co-realizado por Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker e Michael Wech sobre o piloto de Fórmula 1 alemão Michael Schumacher — documentando a sua proeminência, lesão e recuperação. O filme coincide com o aniversário da entrada de Schumacher na Fórmula 1, há 30 anos.