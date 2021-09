Hugo Nóbrega sobre produção de espectáculos

O que significa, em detalhe, fazer da vida uma determinada profissão? No podcast 10.000 horas, descubra o que significa trabalhar numa área ao detalhe do dia-a-dia, numa espécie de masterclass áudio, em conversas conduzidas por Nelson Nunes.

No sétimo episódio do podcast 10.000 horas, o convidado é Hugo Nóbrega, produtor de espectáculos.

As dez mil horas serão o tempo preciso para se tornar um especialista, de acordo com uma teoria popularizada por Malcolm Gladwell no livro Outliers. Que tal uma introdução em bem menos tempo?

Foto Hugo Nóbrega, produtor de espectáculos Filipe Ferreira

