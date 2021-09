Covid-19: Teatro São Luiz cancela primeiras três datas de peça Pais & Filhos

As primeiras três datas da peça Pais & Filhos, que se iria estrear no Teatro São Luiz, em Lisboa, nesta quarta-feira, foram canceladas, devido ao facto de um dos membros da companhia ter testado positivo para a covid-19.

Assim, os espectáculos de quarta, quinta e sexta-feira foram cancelados, podendo os bilhetes já adquiridos ser trocados por nova data ou reembolsados, segundo nota do São Luiz online.

Abolição da família, igualdade de género, filiação e organização social são temas que atravessam a peça Pais & Filhos, de Pedro Penim, que foi programada como abertura da nova temporada daquele teatro municipal.

Escrita, encenada e também interpretada pelo recém-nomeado director artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Pedro Penim, que assumirá o cargo em Novembro, o espectáculo baseia-se no romance do autor clássico Ivan Turguéniev​, publicado pela primeira vez em 1862, que lhe dá título, com influências da obra Surrogacy now: feminism against family"("Maternidade por substituição agora: Feminismo contra família”, numa tradução livre), publicada em 2019 pela feminista Sophie Lewis.