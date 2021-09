Portugal já tem 80% da população completamente imunizada conta a covid-19

Portugal tem, nesta altura, 80% da população elegível para a vacinação completamente imunizada contra o novo coronavírus. Além disso, 85% dos portugueses já receberam pelo menos uma dose da vacina. Os dados acabam de ser divulgados no relatório de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS), publicado esta terça-feira, mas já tinham sido revelados por Graça Freitas, directora-geral da Saúde, em entrevista ao PÚBLICO nesta segunda-feira. Desde o início do processo de vacinação, em Dezembro de 2020, Portugal já administrou 15.554.044 das 18.507.560​ doses recebidas.

As faixas etárias etárias acima dos 65 anos, as mais vulneráveis à doença, já contam com 100% da população vacinada. O grupo etário anterior (dos 50 aos 64 anos) está lá perto: 99% das pessoas já receberam pelo menos uma dose e 97% tem agora a vacinação completa.

Na faixa mais abrangente de todas, que vai dos 25 aos 49 anos, 93% da população já tem a primeira dose e 88% tem a vacinação completa.

Os três fins-de-semana dedicados à vacinação dos mais novos, em antecipação ao regresso às aulas, já se fazem notar nos números da vacinação destes grupos. A faixa etária dos 12 aos 17 anos mostrou um progresso galopante em comparação com a semana anterior: 320.708 adolescentes já se encontram totalmente vacinados, o que corresponde a 52% — uma subida de 27 pontos percentuais em relação à semana anterior, altura em que “apenas” 25% dos jovens tinha a vacinação completa.

Ainda em relação a esta faixa, foram vacinados 21.403 jovens com a primeira dose na última semana, o que perfaz um total de 525.426 pessoas e corresponde a 84% da população deste grupo — uma subida de três pontos percentuais relativamente à semana anterior.

Segundo o último relatório, a faixa etária dos 18 aos 24 anos chegou aos 88% da população vacinada com pelo menos uma dose e 88% vacinada com ambas. Na última semana, 73.160 pessoas desta faixa etária completaram o esquema de vacinação contra a covid-19.

A DGS nota que existem 2102 pessoas vacinadas com dose em fase de registo (mais 170 em relação à semana anterior).

Norte foi a região que mais vacinou

A região Norte foi, pela terceira semana consecutiva, a que mais vacinou na última semana, com 151.134 doses administradas, e mantém-se a mais avançada na campanha de vacinação em termos percentuais. Contas feitas, 88% dos residentes já receberam pelo menos uma dose e 82% completaram o esquema vacinal.

Lisboa e Vale do Tejo, a segunda região que mais doses administrou na semana em análise (118.929), tem 84% da população parcialmente imunizada e 78% com a vacinação concluída. No total, soma 5.384.083 inoculações, apenas atrás do total do Norte (5.468.516).

A região do Centro tem agora 87% da população pelo menos parcialmente imunizada e 81% com esquema vacinal concluído, tendo inoculado 58.665 pessoas desde a análise anterior. O Alentejo também tem 87% da população com pelo menos uma dose tomada e 81% com a vacinação completa, com 17.661 injecções administradas na última semana.

O Algarve é a região com os registos mais baixos, tanto a nível continental como nacional: tem 80% com pelo menos uma dose tomada e 73% com a vacinação concluída, tendo vacinado mais 19.010 pessoas esta semana, um ligeiro aumento em relação ao período anterior.

Nos arquipélagos, a Madeira já vacinou 82% dos residentes com pelo uma dose e 79% tem a vacinação completa (mais 6092 inoculações). Já os Açores registam 82% da população residente com uma dose tomada e 77% completamente vacinada (mais 4761 doses dadas, uma diminuição de cerca de 44% das doses semanais administradas em relação à semana anterior).

Nos dados divulgados esta terça-feira pela DGS estão incluídas as vacinações ocorridas até este domingo, dia 12 de Setembro.