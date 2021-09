“Esforço económico” com SNS diminuiu apesar do orçamento ter crescido. “Mas atirar dinheiro para o SNS não basta”

Entre 2009 e 2019, médicos “perderam 383 euros” por mês e enfermeiros “perderam 123 euros”, contabiliza o neurologista e dirigente do Bloco de Esquerda Bruno Maia, no livro sobre O Negócio da Saúde

Portugal está a gastar cada vez mais dinheiro com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) mas “o esforço económico com a saúde diminuiu” ao longo dos últimos anos, sublinha o neurologista Bruno Maia no livro O Negócio da Saúde: Como a medicina privada cresceu graças ao SNS, em que defende a tese de que os grandes grupos económicos que actualmente dominam o sector são alimentados pelas “falhas do sistema público e pelas rendas do Estado”.