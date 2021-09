Covid-19 em Portugal: mais seis mortes e 1058 casos

Portugal registou, nesta segunda-feira, seis mortes e 1058 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgados nesta terça-feira.

No total, o país contabiliza 17.872 óbitos por covid-19 e 1.057.100 casos confirmados desde Março de 2020.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registaram mais mortes (quatro). As outras duas mortes foram contabilizadas no Norte e no Centro do país. Não se apuraram mais óbitos nas outras regiões de Portugal.

Neste momento estão 551 pacientes hospitalizados com covid-19, menos 35 desde a última actualização. Em cuidados intensivos estão 116, menos três.

Contabilizam-se agora 1.003.239 pacientes recuperados da infecção, mais 2428 desde do último boletim.

Há ainda a registar menos 1376 casos activos de infecção, num total de 35.989— este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.