Direita e CDU à conquista de mais poder local. PS tenta resistir

Ainda com restrições por causa da pandemia de covid-19, arranca esta terça-feira a campanha oficial para autárquicas em que o principal partido da oposição tenta criar desgaste no partido que apoia o Governo e que detém uma forte implantação local. São as eleições em que os dois líderes do centro-direita, PSD e CDS, jogam o seu futuro, mas em que a esquerda, em particular a CDU, também não pode arriscar perder representação no poder local.