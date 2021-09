Autárquicas: Há 9.323.688 cidadãos inscritos nos cadernos eleitorais

No dia em que arranca oficialmente a campanha eleitoral para o poder local, o Ministério da Administração Interna (MAI) revela que estão inscritos nos cadernos eleitorais para as eleições autárquicas do próximo dia 26 de Setembro 9.323.688 cidadãos.

Dos 9.323.688 inscritos, um total de 29.814 dos cidadãos são estrangeiros, dos quais 13.924 são naturais de Estados-membros da União Europeia e 15.890 de países terceiros (Cabo Verde, Brasil, Reino Unido e Venezuela, entre outros), precisa a Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, em comunicado divulgado esta terça-feira.

“Com a inalterabilidade dos cadernos eleitorais, ocorrida a 11 de Setembro, ficaram também definidos os locais de voto indicados pelas câmaras municipais e juntas de freguesia para instalar um total de 13.821 secções de voto – o que corresponde a uma média de 675 eleitores por mesa”, refere o documento.

O MAI informa que os prazos relativamente ao voto antecipado dos estudantes, dos doentes internados e dos presos, não privados de direitos políticos já estão a correr.

No caso do voto antecipado no território nacional - por motivos profissionais, os eleitores nestas circunstâncias podem votar entre 16 e 21 de Setembro, na câmara do município onde estão recenseados.

Por outro lado, o Ministério da Administração Interna informa que a partir do dia 16 de Setembro e até ao final do dia 19 de Setembro, o voto antecipado dos eleitores em confinamento obrigatório ou em estruturas residenciais pode ser realizado naquele período. Para tal, é preciso que se inscrevam na plataforma da SGMAI, ou solicitando na junta de freguesia onde o eleitor está recenseado através de terceiro que apresente declaração assinada por si e cópia do seu cartão de cidadão/bilhete de identidade.

Nos dias 21 e 22 de Setembro, o funcionário municipal desloca-se à morada indicada para possibilitar o voto.

As informações sobre os cadernos eleitorais estão disponíveis aqui.

Mais de duas dezenas de partidos e mais de 60 grupos de cidadãos estão no terreno em campanha para se apresentarem a votos no dia 26 de Setembro em todo o país.